Caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)Reprodução/Google Maps

Publicado 10/01/2023 10:14

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a denúncia de estupro de uma mulher de 46 anos por parte do ex-marido. Divorciada há dois anos, a vítima havia voltado a morar com o homem há cerca de dois meses, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, por conta da dificuldade financeira em cuidar da filha doente. O ataque teria acontecido enquanto os filhos adolescentes do ex-casal dormiam em um quarto da casa.

O caso aconteceu na madruga de sexta-feira (6) e a mulher registrou um boletim de ocorrência na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e passou por exame de corpo de delito. O ex-marido também prestou depoimento na distrital, negou as acusações e foi liberado. Segundo o delegado titular, Neilson Nogueira, se for necessário para as investigações, o ex-casal voltará a ser ouvido.

No relato, a vítima contou que dormia com os filhos no quarto e, ao levantar para beber água, foi atacada pelo homem na sala. Por medo de acordar os adolescentes, a mulher preferiu não gritar, mas contou que o filho mais novo ouviu o barulho e não soube do que se tratava. Segundo ela, mesmo não tendo reatado o relacionamento, o homem teria a agredido fisicamente e verbalmente no período em que voltaram a morar juntos.