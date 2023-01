O carro do policial militar ficou com marcas de tiros após a tentativa de assalto - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 10/01/2023 10:15 | Atualizado 10/01/2023 12:31

Rio - Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e um suspeito foi baleado nas imediações da Praça Onze, no Centro do Rio, durante a manhã desta terça-feira (10). De acordo com a corporação, o agente estava estacionando seu veículo quando foi abordado pelo criminoso.