O grupo de pagode Chegando de Surpresa, formado por garis, usa a música para informar banhistas sobre a importância do descarte correto - Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 18/01/2023 15:19 | Atualizado 18/01/2023 15:22

Rio - Os cariocas e turistas que foram à Praia do Leme, Zona Sul, nesta quarta-feira (18), foram surpreendidos por uma ação da Comlurb de conscientização na campanha Praia Limpa. Com música, o grupo Chegando de Surpresa, formado por garis, invadiu a areia entre os banhistas para alertar sobre a importância do descarte correto do lixo na faixa de areia.

A campanha de conscientização iniciaria nesta quinta-feira, mas foi antecipada pela companhia de limpeza. A decisão foi tomada após o último fim de semana, quando foram recolhidas 610 toneladas de lixo das praias, o que é quase o dobro do que costuma ser coletado pelas equipes nos fins de semana de verão.

No último fim de semana, imagens da faixa de areia completamente suja foram registradas durante e após evento do grupo de pagode Clareou, na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

O evento desautorizado pela Prefeitura do Rio não tinha plano de descarte, o que acabou causando danos ambientais, segundo a Comlurb. Ao todo, só nessa região foram recolhidos 88,4 toneladas de lixo e resíduos. Os organizadores do evento chegaram a ser multados em R$ 140 mil pelo ocorrido.

De acordo com a Comlurb, desde dezembro a companhia já vem reforçando o serviço de limpeza nas praias do Rio. Realizada todos os anos, a operação Praia Limpa conta com uma ampliação do efetivo de garis e mais turnos de trabalho.

A companhia também diz ter aumentado o número de contêineres para incentivar os banhistas a fazerem o descarte correto do lixo. As praias da Zona Sul, por exemplo, receberam mais de mil unidades. "A contribuição dos frequentadores para a manutenção da limpeza da praia é essencial", garante a Prefeitura do Rio, em nota.

Cronograma

As ações do Praia Limpa irão acontecer durante todo o verão em diferentes praias da cidade, sempre de quinta a domingo. Nesta quinta-feira, Ipanema deverá receber a campanha entre os postos 9 e 10. Já no feriado de sexta-feira, (20), a equipe vai atuar no Arpoador. Sábado será no Leblon, entre os postos 11 e 12.

Em seguida, será a vez das praias na Zona Oeste do Rio, como Barra da Tijuca, Recreio, Barra de Guaratiba. Na sequência, Ilha do governador, Zona Norte.

"A Comlurb realiza um trabalho de excelência em todos os 56 quilômetros de praias da cidade. O reforço do verão com o Praia Limpa mobiliza 600 garis por dia, trabalhando em até três períodos, incluindo a noite/madrugada, para que os banhistas recebam as praias limpas", pontuou a Comlurb, em comunicado.

A companhia explicou ainda que o serviço atualmente conta com novos tratores. Os equipamentos tem um sistema de peneira acoplado para revolver a areia e fazer uma limpeza mais minuciosa da areia. A ação resulta numa melhor higienização e reduz as impurezas da faixa, chegando a alcançar até 20 centímetros de profundidade. "O revolvimento, além de ajudar na prevenção de micro-organismos, retira resíduos de menor tamanho", finalizou.