O cabo Marcos Felipe Dias Francisco estava de folga quando foi atingido na barriga por criminososReprodução

Publicado 18/01/2023 13:26

Rio - Um policial militar foi baleado enquanto estava de folga, na noite da última terça-feira (17), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O cabo Marcos Felipe Dias Francisco, atingido na barriga por criminosos, é lotado no 16º BPM (Olaria) e atua na UPP da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Seu estado de saúde é grave.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes do 20ºBPM (Mesquita) foram abordados por um motorista, no bairro da Posse, que pediu ajuda para socorrer uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo. Ainda segundo a PM, informações preliminares apontam que a vítima foi baleada por criminosos no bairro K11.

A equipe prestou auxílio e transportou a vítima ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na mesma localidade. Após a chegada do homem baleado à unidade, foi constatado que ele faz parte da corporação.

Em nota, o HGNI informou que Francisco deu entrada no hospital "após ser baleado no abdômen" e "passou por uma cirurgia de urgência". A operação terminou na manhã desta quarta-feira (18) e o cabo "está internado, em pós-operatório, em estado grave".

O caso está sendo investigado pela 58ª DP (Posse), que, segundo a Polícia Civil, realiza diligências e ouvirá a vítima e testemunhas para descobrir as circunstâncias e os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.