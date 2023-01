Padroeiro do Rio, São Sebastião é celebrado em missas, procissões e corrida | Rio de Janeiro | O Dia

Missa em celebração a São Sebastião no Santuário Basílica de São Sebastião - Érica Martin

Missa em celebração a São Sebastião no Santuário Basílica de São SebastiãoÉrica Martin

Publicado 20/01/2023 10:49

Rio - O padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, será celebrado em missas, procissões e na tradicional corrida de São Sebastião ao longo desta sexta-feira (20). No Santuário Basílica de São Sebastião Frades Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte do Rio, são realizadas missas de hora em hora desde as 5h até 19h. Às 10h, começou a celebração com o arcebispo do Estado do Rio, Cardeal Orani Tempesta. Apenas às 11h não haverá a celebração no santuário.

A Igreja dos Capuchinhos, como é conhecida, fica na Rua Haddock Lobo, 266, na Tijuca. À tarde, às 16h partirá do santuário a procissão rumo à Catedral Metropolitana do Rio, no Centro. A Catedral também está com uma programação especial. Ao meio-dia, será servida a Feijoada de São Sebastião, no valor de R$ 30. Há missas às 8h, 10h, 12h e 18h, esta última celebrada pelo arcebispo do Rio.

Na Paróquia São Sebastião, em Quintino, Zona Norte do Rio, a Alvorada Festiva foi realizada às 6h30. As missas acontecem às 7h, 8h30, 10h (com transmissão ao vivo na página do Facebook da paróquia), às 11h30, às 16h e às 19h. O Terço da Misericórdia será realizado às 15h e a procissão com carreata às 17h30.

Também há programações especiais na Paróquia São Sebastião de Olaria, na Zona Norte, com procissão às 16h; Em Santa Cruz, na Paróquia São Sebastião, com procissão às 16h seguida de missa e festa;e no Santuário do Cristo Redentor, com uma missa às 11h.



Corrida de São Sebastião



Já a tradicional Corrida de São Sebastião foi realizada às 7h30, partindo do Flamengo, na altura do Monumento Aos Pracinhas. Para 31ª edição do evento, foram fechadas a Avenida infante Dom Henrique, no trecho reservado à área de lazer aos domingos e feriados, e a Enseada de Botafogo, nos dois sentidos. A corrida tem circuito de 5km e 10 km.



A enseada de Botafogo será liberada entre 10h e 11h, e a Avenida infante Dom Henrique, às 18h.