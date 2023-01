Confira a agenda de ensaios, festas e apresentações neste feriadão | Rio de Janeiro | O Dia

Blocos de rua e festas particulares prometem movimentar o primeiro feriadão de 2023 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/01/2023 11:11

Rio - O primeiro feriadão deste ano de 2023, que começou no Dia de São Sebastião, nesta sexta-feira (20) - tem ensaios de vários blocos e também o início das apresentações de coletivos no calendário oficial da prefeitura.



Algumas apresentações previstas para o fim de semana na primeira tabela da prefeitura, como Bloco das Divas, Nem Muda Nem Sai de Cima, no sábado (21), e o Pega Rex, domingo, não acontecerão.



Sexta-feira (20):



O Baixo Prainha (Rua Sacadura Cabral, perto dos museus, na Zona Portuária) recebe, às 15h, Biquinis de Ogodô e o Bloco Surdos e Mundos. A festa é na rua e de graça.



Na Marina da Glória, acontece o Universo Spanta, um tradicional bloco de carnaval que, atualmente, é um festival de música. Artistas como L7nnon, Djonga, Mano Brown, Matuê, Cynthia Luz, Black Alien, Tasha & Tracie, Tamenpi, Bruno X, Luísa Viscardi, Nepal, Heavy Baile & MC Tchelinho, Cix e Delícias Tropicais se apresentarão a partir das 18h. A entrada custa a partir de R$ 99 e pode ser adquirida através do site

Sábado (21):

A partir das 22h, o Bloco do Zeca vai estar no espaço Garagem, no Centro da cidade, para uma apresentação especial no ensaio aberto do bloco Que Pena Amor. O público poderá curtir e dançar com o samba de Zeca Pagodinho e sucessos do pagode anos 90. Os ingressos podem ser comprados de forma antecipada no site

Domingo (22):

Já no domingo, o dia é mais agitado. O bloco carnavalesco Xodó da Piedade, no bairro da Zona Norte, concentra às 14h e tem início às 16h, terminando às 20h.

Ainda na Zona Norte, agora na Tijuca, acontece a festa pré-carnavalesca da Banda da Saens Peña. Devido à pandemia, o bloco não pôde comemorar seus 15 anos de existência e promete compensar correndo atrás do tempo perdido nesse primeiro carnaval sem restrições sanitárias. A concentração é às 14h e o término, às 20h.

Na Fundição Progresso, tradicional casa de shows do Centro do Rio, vai rolar o ensaio do bloco Céu na Terra. A banda vai homenagear Gal Costa e Erasmo Carlos, as duas mais recentes perdas da música nacional. Os ingressos custam de R$ 15 (meia) até R$ 30 (inteira) e podem ser comprados no local ou no site

Na praça Marechal Âncora (atrás do Tribunal de Justiça), também no Centro, vai ter um ensaio aberto do bloco Orquestra Voadora, a partir das 22h. O evento conta com estrutura de banheiros, som, segurança e é de graça, mas é preciso resgatar um ingresso através do site

Agora na Zona Oeste da cidade, na Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca, terá uma Pool party de carnaval com onze horas de festa, blocos, DJs, fanfarras e expositores convidados. Dentre as atrações confirmadas estão o Bloco Vem Cá Minha Flor, Bloco das Tubas, Fanfarra Tropicana, DJ Nicolle Neumann, DJ Lencinho e Retrópico Club. A festa rola no Deck do Allan, das 13h às 00h e os ingressos são adquiridos no link

Ensaios técnicos na Sapucaí:

Neste segundo fim de semana de ensaios técnicos, no Sambódromo, no Centro do Rio, seis escolas da Série Ouro e do Grupo Especial fazem os últimos ajustes para o carnaval de 2023. A entrada é gratuita nas frisas e arquibancadas.



No sábado (21), entram na Sapucaí, Arranco do Engenho de Dentro, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e União da Ilha do Governador, da Série Ouro. A previsão é de que os ensaios comecem às 19h30 com intervalo de uma hora entre eles.



No domingo (22), a partir das 20h30, ensaiam Imperatriz Leopoldinense e a Unidos da Tijuca tem previsão de iniciar seu ensaio às 22h.