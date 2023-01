Movimentação de banhista na orla de Copacabana zona sul do Rio de Janeiro, na tarde dessa sexta-feira (20). - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 20/01/2023 13:09

Rio - Após uma semana de sol e muito calor no Rio, o feriado chegou fechando o tempo e trazendo chuva para os cariocas. Nesta sexta-feira (20), Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade, o tempo ficará instável, de acordo com o Alerta Rio.

Pancadas de chuva foram registradas em diversos pontos da cidade. Mais cedo, às 12h30, núcleos de chuva atuaram sobre a Baía de Sepetiba, com lento deslocamento em direção à cidade, e segundo o Centro de Operações Rio, podem causar chuva fraca a moderada em locais isolados da Zona Oeste.

Entre 13h30 e 13h45, choveu em lugares como a Tijuca, Rocinha e Copacabana. Por volta das 14h, choveu em Botafogo, Grajaú, Vila Isabel e Vila da Penha. Entre 15h e 16h, houve chuva na Grota Funda, Vidigal, Santa Teresa, Bangu, Anchieta, Tijuca, Santa Cruz, Piedade, Laranjeiras, Copacabana, Barrinha e Mendanha. Às 18h, ainda chovia nos locais.

De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de pancadas de chuva isoladas para a noite. Ao longo do dia, de céu parcialmente nublado a nublado e ventos de fracos a moderados (até 51,9 km/h).

Mesmo com chuva, as temperaturas permanecem estáveis em relação ao dia anterior, com a máxima de 35°C, o que já é suficiente para os cariocas irem à praia, que permaneceu cheia durante o feriado.

"Áreas de instabilidade em altos níveis, em conjunto com o calor e a alta umidade, podem causar pancadas de chuva neste feriado", afirmou Christiane Nascimento, meteorologista do Alerta Rio.



No sábado (21), ainda há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir do fim da manhã, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado. Porém, no domingo (22), a nebulosidade varia e não há previsão de chuva.