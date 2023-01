Base da operação Segurança Presente do Recreio dos Bandeirantes - DIVULGAÇÃO

Base da operação Segurança Presente do Recreio dos Bandeirantes DIVULGAÇÃO

Publicado 20/01/2023 13:23

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente do Recreio prenderam, na última quinta-feira (19), um homem suspeito de importunar sexualmente uma menina de 8 anos, na Praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O idoso, de 75 anos, foi autuado por estupro de vulnerável, após a mãe da criança presenciar a cena de abuso.

Os policiais do Recreio Presente detiveram o idoso após observarem uma confusão na areia da praia, na altura da Praça Tim Maia. Um grupo de banhistas havia cercado o acusado. Os agentes realizaram a prisão e, depois de ouvir os relatos, souberam que o homem havia tocado as parte íntimas da criança.

O suspeito, a mãe e a vítima foram levados à 16ª (Barra da Tijuca), onde o idoso foi autuado por estupro de vulnerável e permaneceu preso.

Este é a segunda prisão por estupro de vulnerável realizada pelo Recreio Presente nesta semana. Na última terça-feira (17), um homem que estava foragido por abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos, em 2012, foi capturado após abordagem na Avenida Glaucio Gil.