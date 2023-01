Defensora Ana Lúcia Bagueira é alvo de notícia-crime por elogiar atos terroristas em Brasília - Reprodução

Publicado 30/01/2023 17:28

Rio - A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu na última quinta-feira (26) a inclusão da defensora pública Ana Lúcia Braga Bagueira, de Niterói, no Inquérito 4.921, recebido pelo Supremo Tribunal Federal em 12 de janeiro para apurar os atos golpistas do dia 8, em Brasília. O inquérito foi proposto pelo Ministério Público Federal e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes.O pedido da PGR veio a partir de uma notícia-crime apresentada ao STF pelo Coletivo Direito Popular, formado por estudantes de Direito e advogados graduados na Universidade Federal Fluminense (UFF), no dia 11 de janeiro.Como resposta, a PGR pediu que a Polícia Federal faça diligências sobre o caso, que a Corregedoria da Defensoria do Rio envie uma cópia do processo administrativo ao MPF e que o caso seja anexado ao inquérito relatado por Moraes. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se acolhe os pedidos.Ana Lúcia Braga Bagueira utilizou redes sociais para comemorar os atos terroristas cometidos por bolsonaristas contra as sedes dos Três Poderes da República, além de ter publicado ofensas injuriosas contra o ministro Alexandre de Moraes e o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.A partir da notícia-crime, a presidente do STF, Rosa Weber, determinou o encaminhamento do caso com urgência à PGR. Em sua manifestação, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, ressaltou a existência de quatro núcleos que devem ser responsabilizados pelos atos de 8 de janeiro:1) Núcleo dos instigadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos2) Núcleo dos financiadores3) Núcleo das autoridades de Estado responsáveis por omissão imprópria4) Núcleo de executores materiais dos delitosSegundo o subprocurador-geral da República, a participação de Ana Lúcia Bagueira deve ser investigada no núcleo de instigadores e autores intelectuais. Para tal, a PGR pede que a Polícia Federal produza um relatório sobre o caso e que ouça defensora.A manifestação, por fim, pede em nome do Ministério Público Federal, ao qual a PGR está submetida, a cópia do processo administrativo aberto para apurar a conduta de Ana Lúcia na Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Rio.O advogado do Coletivo Direito Popular Paulo Henrique Lima avalia que a ocorrência de injúria ou apologia ao crime por parte da defensora ficou clara em suas publicações nas redes sociais. Além disso, a conduta também levantou suspeitas sobre a participação da servidora em outras frentes."Ela cometeu apologia e atos antiéticos do que se espera de uma defensora. Isso está claro. Agora, precisa ser apurado se ela teve participação de caráter intelectual, financiamento, na mobilização ou exercendo posição de liderança", afirma.O pedido da PGR vai ser apreciado pelo ministro do STF Nunes Marques.Em nota a Defensoria Pública do Rio afirmou que o caso está a cargo da Corregedoria, sob sigilo, e que ainda não recebeu nenhuma intimação para envio de informações.A reportagem tenta contato com a defensora Ana Lúcia Bagueira. A conta da defensora no Instagram estava inativa nesta segunda-feira (30). O espaço está aberto para manifestação.