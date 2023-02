Paes dá posse a novo secretariado em Prefeitura do Rio - Divulgação

Paes dá posse a novo secretariado em Prefeitura do Rio

Publicado 03/02/2023 16:53 | Atualizado 03/02/2023 17:03

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, deu posse, nesta sexta-feira (3), aos novos secretários e dirigentes municipais. Em solenidade no Palácio da Cidade, em Botafogo, Paes ressaltou que a nova equipe tem condições de avançar ainda mais nas políticas públicas da cidade.

"Fiz questão de fazer esta solenidade para dizer que aqui tem um time de pessoas que faz gestão pública e tem metas. Mas, acima de tudo, tem pessoas que acreditam na política como forma de transformar a sociedade para melhor. Aqui, todo mundo não pensa igual e não tem problema nenhum pensar diferente. O que nos faz conduzir os rumos da cidade de maneira adequada, ouvindo todos, é exatamente essa mistura. Ser secretário do Rio de Janeiro e poder servir a nossa cidade é uma honra enorme. Vocês formam um timaço de pessoas que conheço há muito tempo. Sejam bem-vindos, vamos trabalhar muito", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Novo secretário de Assistência Social, Adilson Pires disse que o grande desafio da equipe é transformar para melhor a vida dos cidadãos cariocas. O titular da pasta assistencial falou como representante dos novos empossados.

"Essa solenidade é muito importante, nós precisamos valorizar muito o papel de secretário da cidade do Rio de Janeiro, que é uma honra para qualquer pessoa que faz política olhando o bem-estar da população. E essa equipe tem um maestro, que é o prefeito Eduardo Paes, uma pessoa experiente e bem preparada. A nossa expectativa é que a Prefeitura, que já avançou muito, possa dedicar mais tempo para fazer do Rio de Janeiro uma cidade ainda mais maravilhosa", disse o novo secretário.



De volta ao governo, agora como secretário da Casa Civil, Eduardo Cavaliere disse que é uma honra cuidar do planejamento e das metas do governo municipal. Antes de aceitar o novo desafio, ele foi o titular da Secretaria de Ambiente e Clima.



"A chegada desses novos quadros qualificados, dos partidos políticos que fazem parte da nossa aliança, fortalece a capacidade do governo de entregar boas políticas públicas para a população carioca. É um momento novo na gestão municipal, mas com a cara de continuidade de um governo que tem comando e direção", afirmou Cavaliere.



Saiba quem são os novos secretários e dirigentes:



Eduardo Cavaliere (Casa Civil): deputado estadual eleito para o mandato 2023/2026, Eduardo Cavaliere é formado em Direito e Matemática Aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, com experiência internacional na China, e deixou a iniciativa privada para seguir na vida pública. Aos 26 anos, assumiu a Secretaria de Meio Ambiente e Clima na atual gestão do prefeito Eduardo Paes. Foi eleito presidente nacional das capitais brasileiras pela sustentabilidade (CB27) e delegado do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em 2021. Assume, agora, a recriada Secretaria da Casa Civil.

Marcelo Calero (Cultura): Advogado, diplomata, professor, palestrante e ex-deputado federal. Foi também secretário de Governo e Integridade Pública - Segovi (2021-22) e de Cultura da cidade do Rio de Janeiro (2015), além de ministro da Cultura (2016). Na Segovi, criou o Programa Carioca de Integridade Pública e Transparência, viabilizando instrumentos de prevenção a práticas corruptas e fomentando os canais de denúncia.

Adilson Pires (Assistência Social): Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), Adilson Pires integrou a primeira direção municipal e foi presidente do partido por dois mandatos. Eleito vereador a primeira vez em 1988, foi secretário de Estado de Ação Social e Cidadania no governo Benedita da Silva, em 2002. Dez anos depois, foi eleito vice-prefeito do Rio na coligação Somos um Rio, do prefeito Eduardo Paes, e acumulou o cargo de secretário de Desenvolvimento Social. Em 2020, foi nomeado secretário do Trabalho na Prefeitura de Maricá.

Marco Aurélio Regalo (Conservação): Engenheiro civil formado pela Universidade Veiga de Almeida, com MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, faz parte do quadro de servidores da Prefeitura do Rio desde 1988. Começou a carreira na Secretaria Municipal de Conservação, onde também exerceu as funções de gerente de Conservação e assessor. Além disso, trabalhou na Fundação Rio-Águas, ocupando os cargos de diretor de Obras e Conservação e coordenador regional de Conservação.

Tainá de Paula (Ambiente e Clima): Arquiteta, urbanista, ativista das lutas urbanas e vereadora. Tainá já atuou em diversos projetos de urbanização e também auxiliou movimentos como o União de Moradia Popular (UMP) e Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST). Atua como coordenadora regional do Projeto Brasil Cidades e representou o Brasil no Fórum Mundial de Gênero e Desenvolvimento das Nações Unidas, em 2019.

Tatiana Roque (Ciência e Tecnologia): Professora do Instituto de Matemática da UFRJ, com doutorado pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe), Tatiana Roque foi candidata a deputada federal pelo Psol, em 2018. Na eleição de 2022, concorreu ao mesmo cargo, agora pelo PSB. É autora do livro "História da matemática: uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas", um dos vencedores do Prêmio Jabuti, em 2013.



Daniela Maia (Turismo): Empresária, produtora da área de cultura e ex-presidente da Riotur, Daniela Maia estudou Comunicação Social no Rio de Janeiro e Design de Moda na Parsons School, em Nova York. Vive a política desde sempre: é filha do ex-prefeito e atualmente vereador do Rio, Cesar Maia, e irmã gêmea do ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia.

Everton Gomes (Trabalho e Renda): Mestre em Ciência Política pela UFF, bacharel em Direito pela UFRJ, policial civil e coordenador da Comissão de Mudanças Climáticas da Conferência Permanente de Partidos Políticos da América Latina e Caribe (Copppal)

Guilherme Schleder (Esporte): Eleito deputado estadual (2023/2026), Guilherme Schleder cursou Direito na Faculdade Cândido Mendes. Criado em Jacarepaguá, iniciou na vida pública aos 22 anos, em 1996, como assessor do então vereador Eduardo Paes. Foi vice-presidente executivo da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj); secretário chefe da Casa Civil, em 2009; e secretário de Esportes entre janeiro de 2021 e março de 2022. Deixou o cargo para ser candidato a deputado e agora retorna ao posto.

Tony Chalita (Transformação Digital e Integridade Pública): Ex-secretário de Governo e Integridade Pública na atual gestão do prefeito Eduardo Paes, o advogado Tony Chalita assume a nova pasta do governo. Mestre em Direito do Estado pela PUC-SP, pós-graduado em Direito Eleitoral pela Escola Paulista da Magistratura, ele atuou como consultor jurídico da Associação Paulista de Municípios. Na Segovi, Chalita coordenava nove subsecretarias, coordenadorias e empresas do município. Agora à frente da SMTDI, ele será responsável pelo processo de transformação digital da Prefeitura do Rio, incorporando ainda a IplanRio, Empresa Municipal de Informática.

Diego Zeidan (Desenvolvimento Econômico Solidário): Vice-prefeito de Maricá, Diego Zeidan é formado em Administração pela UFF, sendo aprovado em primeiro lugar em 2016. Ele também foi aprovado em segundo lugar no curso de História para se formar professor. Em 2017, na gestão do prefeito Fabiano Horta em Maricá, foi escolhido para gerir a pasta de Economia Solidária.

Patrick Corrêa (Habitação): Especialista em Relações Institucionais, era assessor executivo da Prefeitura de Maceió (AL) antes de ser convidado pelo prefeito Eduardo Paes.

Daniela Santa Cruz (Fundação Cidade das Artes): Artista e advogada, Daniela Santa Cruz é a nova presidente da Cidade das Artes Bibi Ferreira. Ela é doutora em Direito da Cidade pela UERJ e integrante da Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Júlio Arthur Villas Boas (Parques e Jardins): Engenheiro civil com MBA em Gerenciamento de Projetos e Gestão de Negócios Imobiliários e Construção Civil. Tem larga experiência em execução, supervisão, fiscalização e gerenciamento de obras e projetos.