Imagens registram os danos no carro de Léo Batista - Reprodução / Mídias Sociais

Publicado 03/02/2023 16:59 | Atualizado 03/02/2023 18:11

Rio – O apresentador Léo Batista, de 90 anos, sofreu um acidente de carro na manhã desta sexta-feira (3), no Anil, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O funcionário veterano da TV Globo saiu ileso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram seu veículo com o vidro quebrado e a parte fronteira danificada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma unidade foi acionada às 10h15 para a ocorrência, na esquina da Rua Ituverava com a Rua Alcides Lima. No local, foi constatada a colisão entre o carro e uma moto, mas sua dinâmica não foi divulgada. Max Rodrigues, de 22 anos, que estava na moto, teve apenas ferimentos leves.