Polícia Militar troca comando do 18º BPM (Jacarepaguá) em meio a guerra entre traficantes e milícias na Zona OesteReprodução / Google Street View

Publicado 03/02/2023 16:59 | Atualizado 03/02/2023 18:00

Rio - Em meio a uma intensa guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e a milícia, a Polícia Militar trocou o comando do batalhão que atua na linha de frente do conflito, ao lado do Batalhão de Polícia de Choque. Na quarta-feira (1º) foi informado que o tenente-coronel Cláudio Eduardo Lopes de Oliveira deixou o comando do 18º BPM (Jacarepaguá) para a entrada do tenente-coronel Rafael e Silva Sepulvera. Não foi informado para qual unidade o oficial Cláudio Eduardo será realocado.

De acordo com a PM, as movimentações de oficiais e as trocas de comando nas unidades fazem parte da rotina administrativa da corporação.



Comunidades da Zona Oeste do Rio estão vivendo cenários de guerra nos últimos meses . Vídeos que circulam nas redes sociais mostram supostas invasões de traficantes do Comando Vermelho (CV) em áreas dominadas pela milícia.

A Zona Oeste vive, nos últimos 30 anos, sob uma forte influência de milicianos. Com a suposta invasão, os traficantes teriam como objetivo expandir pontos de venda de drogas pela cidade. O intenso confronto na Chacrinha pode ser um chamariz para liberar espaço para outra invasão na Gardênia Azul, que também sofreu com confrontos nesta semana.

Moradores da Praça Seca relataram nas redes sociais que a milícia da região impôs toque de recolher. Criminosos também teriam ordenado que os comércios da região fechem as portas. Há ainda informações sobre barricadas colocadas na Rua Urucuia.