Ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti) - Divulgação

Ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti)Divulgação

Publicado 06/02/2023 13:39

Rio – Policiais do 21º BPM (São João de Meriti) prenderam, na tarde desta segunda-feira (6), um homem encontrado com drogas no distrito de São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo a PM, militares foram acionados para a retirada de barricadas, instaladas pelo crime organizado na região, e, durante a ação, avistaram um homem agindo de forma suspeita, motivando a abordagem. Ele resistiu e tentou pular dentro de uma casa para fugir, mas não conseguiu e foi preso.

Drogas ainda não contabilizadas foram apreendidas na ação. A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti).