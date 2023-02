Cariocas aproveitaram a manhã de sol para ir à Praia de Copacabana nesta segunda-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cariocas aproveitaram a manhã de sol para ir à Praia de Copacabana nesta segunda-feiraReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/02/2023 15:07 | Atualizado 06/02/2023 16:03

Rio - O município do Rio entrou em estágio de mobilização no início da tarde desta segunda-feira (6), devido à previsão de chuva moderada a forte nas próximas horas. De acordo com o Centro de Operações (COR), núcleos atuam sobre as regiões da Costa Verde e do norte de São Paulo se deslocam em direção à cidade.

Na manhã desta segunda, os cariocas ainda puderam aproveitar uma praia com o céu parcialmente nublado. No entanto, tempo volta a ficar instável a partir da tarde no Rio. O número de nuvens começou a aumentar, e pancadas de chuva, acompanhadas de raio e rajadas de vento, devem atingir o município ao longo do dia.

fotogaleria

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Recomendações

- Siga sua rotina, mas fique atento;



- Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;



- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais;



- Se cadastrar no serviço gratuito de alertas da Defesa Civil via SMS, enviando o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).