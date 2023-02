Homenagem à crianças e policiais mortos pela violência na cidade - ONG Rio de Paz

Publicado 06/02/2023 16:05 | Atualizado 06/02/2023 17:11

Rio - A ONG Rio de Paz colocará novas placas com nomes de vítimas da violência na cidade do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (7). A organização vai fazer a homenagem às 7h em seu memorial na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio, na altura da Curva do Calombo. Além das placas novas, serão recolocadas placas antigas que foram arrancadas ou que sofreram com a ação do tempo.



Segundo a ONG, as mais recentes vítimas da violência do Rio de Janeiro são: Juan Davi, 11 anos, Rafaelly, 10 anos, e os policiais militares Marcos Felipe, Leonardo José Sant'Anna e Caio Cezar. As crianças morreram vítimas de balas perdidas, enquanto os policiais foram assassinados em serviço, durante confrontos em comunidades do Rio.

Criação do memorial



O memorial feito pela ONG Rio de Paz existe desde 2015 e foi erguido em homenagem ao médico Jaime Gold - morto naquele ano - vítima de latrocínio. Desde então, passou também a ser um memorial dedicado às crianças e aos policiais mortos pela violência da cidade.



