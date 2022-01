Homem retira placas em homenagem a policiais vítimas de violência no Rio - Divulgação

Publicado 17/01/2022 13:42

O registro de ocorrência foi feito na manhã desta segunda-feira, 17, na 14ª DP (Leblon) e, em seguida, policiais estiveram na Lagoa para a realização da perícia do local e em busca das digitais que possam identificar o homem que praticou o ato de destruição. Na ocasião, uma faixa com os dizeres "prefeito, lembre-se da favela" também foi arrancada. Em uma publicação, o pastor afirma que a instalação emite uma nota para o país.



"O Rio de Janeiro é a cidade na qual mais crianças são vítimas de bala perdida e policiais têm a vida interrompida pelo crime no mundo. Nós decidimos protestar contra isso montando essa instalação em um dos cartões postais da nossa cidade. Um vândalo passou por esse local e destruiu essa instalação, mas com foco nas placas dos policiais", disse.

De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança também foram coletadas e serão analisadas. O caso será encaminhado para a 15ª DP (Gávea), que prosseguirá com as investigações.Esta não foi a primeira vez que ações de protesto e homenagem da ONG Rio de Paz foram desmontadas por cidadãos. Em 2020, a organização abriu 100 covas rasas na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, e fincou cruzes no chão para representar as vítimas mortas por Covid-19. Na época, um homem, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, derrubou as cruzes e provocou a revolta de parentes de vítimas da doença Após a derrubada das cruzes, o taxista Márcio Antônio do Nascimento, de 56 anos, pai de um jovem morto em decorrência da pandemia, recolocou a homenagem no lugar. “Meu filho está aqui, as pessoas precisam respeitar. Meu filho tinha 25 anos, não tinha doença pré-existente e morreu por conta desse vírus. Essa minha atitude é a dor que está contida aqui dentro e as pessoas não respeitam a dor dos familiares que perderam um parente”, desabafou.