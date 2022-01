placas na Lagoa em homenagem a crianças e policiais assassinados - Divulgação

Publicado 16/01/2022 18:14 | Atualizado 17/01/2022 10:53

Rio - Representantes da ONG Rio de Paz foram surpreendidos, na tarde deste domingo (16), ao se depararem com a destruição de placas da organização —que homenageiam policiais e crianças mortas pela violência, instaladas na Lagoa, Zona Sul da cidade, desde 2015. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver parte do material no chão. De acordo com o presidente da ONG, Antônio Carlos, uma faixa que ficava pendurada no local com os dizeres "prefeito, lembre-se da favela", também foi arrancada.

Vândalos destroem placas da ONG Rio de Paz, na Lagoa, que homenageiam policiais e crianças mortas pela violência.



Crédito: ONG Rio de Paz#ODia pic.twitter.com/dzb1ArXUWX — Jornal O Dia (@jornalodia) January 16, 2022

"Estamos testemunhando um ato de vandalismo. Essa instalação representa a constante lembrança de que crianças pobres e policiais estão morrendo no Rio de Janeiro. Um monumento à paz, à santidade da vida humana e combate à violência - numa das cidades mais sanguinárias do mundo - foi injustificavelmente destruído", desabafou Antônio.

O presidente disse ainda que repudia o crime contra a luta por uma cultura de defesa dos direitos humanos e afirmou o compromisso de, ainda esta semana, refazer todas as placas.

Em nota, a Polícia Militar lamentou o episódio. "A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta a ação de depredação às placas de homenagem a policiais e crianças mortas em ações violentas, instaladas na Lagoa Rodrigues de Freitas. A ação da ONG Rio de Paz é um ato legítimo e conta com o apoio da corporação. Homenagens como essa são raras e de grande importância para a Polícia Militar. Neste fim de semana, um homem foi flagrado em um ato criminoso removendo as placas com os nomes dos policiais militares vitimados. Atitudes como essa não podem tirar o ânimo daqueles que reconhecem o nosso esforço e valor. A Polícia Militar permanece em apoio a ONG Rio de Paz e acompanha a investigação da Polícia Civil."