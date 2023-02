Peças de uniformes militares foram localizadas dentro do veículo - Divulgados

Publicado 08/02/2023 12:54

Rio - A Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo de passeio com quatro ocupantes na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na noite de terça-feira (7), em Resende, e encontrou peças de uniformes militares em posse de um dos passageiros que apresentou identidade falsa aos policiais.

De acordo com a PRF, ao realizar fiscalização e consulta aos sistemas informatizados, os agentes verificaram a verdadeira identidade do passageiro e também a informação de que havia um mandado de prisão por tráfico de drogas válido até 2025.

Em conversa com todos os suspeitos e em face de suas informações desconexas sobre a viagem, também foi encontrado um celular com outro ocupante do veículo com registro de roubo/furto no sistema da Anatel.

O veículo, os materiais e os suspeitos foram encaminhados para a 89ªDP (Resenede) onde um deles deve responder por falsa identidade; outro pelo crime de receptação do celular e todos no crime de associação para o tráfico.