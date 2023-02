O estabelecimento é o Biricutico Bar, localizado na Rua Magalhães Couto, esquina com a Santos Titara - Reprodução

08/02/2023

Rio - Durante as fortes chuvas que atingiram o estado do Rio nesta terça-feira (7), um cliente de um bar no Méier, na Zona Norte, foi derrubado por uma ‘onda’ enquanto um ônibus passava por uma rua alagada em frente ao estabelecimento. O vídeo, que registrou o caso e viralizou nas redes sociais, mostra que o homem tomava uma cerveja quando foi surpreendido pela água e caiu no chão.



Cliente de bar é surpreendido por onda durante alagamento no Méier, na Zona Norte do Rio, devido as fortes chuvas desta terça (7). #ODia

Crédito: Rede Social pic.twitter.com/AZH8fnLHX2 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 8, 2023

O estabelecimento é o Biricutico Bar, localizado na Rua Magalhães Couto, esquina com a Santos Titara. Nas imagens, é possível ver que muita água entrou dentro do local, que estava até com uma proteção na entrada. Nas redes sociais, o proprietário publicou um vídeo depois de tudo limpo informando que apesar do susto, não houve prejuízos.“Pessoal, está tudo bem! Foi só um susto, a casa está inteira, sequelas pequenas, tudo legal, tudo nos conformes. Mas não tem jeito, o ideal é que chegue na nossa prefeitura pra ver como é nosso trecho aqui no Méier, mas está tudo legal, sem prejuízos”, comentou.A Zona Norte do Rio foi a região mais afetada pelo temporal de ontem. De acordo com o Centro de Operações (COR), os maiores acumulados de chuva entre às 11h desta terça (7) e às 2h desta quarta (8) ocorreram no Grande Méier (157,4 mm).Nas redes sociais, moradores registraram os alagamentos na região. A Avenida Amaro Cavalcanti ficou completamente alagada. O volume de água chegou a cobrir os trilhos na estação do Méier. De acordo com a SuperVia, os trens não estavam parando na estação Praça da Bandeira e do Riachuelo ao Méier. Em outros pontos, os carros ficaram quase submersos.