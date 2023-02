Jacarés foram flagrados em bairros do Rio durante o temporal que caiu sobre a cidade na última terça-feira (8) - Reprodução

Jacarés foram flagrados em bairros do Rio durante o temporal que caiu sobre a cidade na última terça-feira (8)Reprodução

Publicado 08/02/2023





Na Curicica, onde ocorreu o maior susto, um jacaré adulto foi visto enquanto nadava pelas vias da região, para desespero de moradores que filmavam enquanto se abrigavam da enchente, nos andares de cima das casas.



Uma Jacaré circulando na enchente do RJ, em Curicica. pic.twitter.com/YoKxRzmGZq — Kadin (@RicardoNandes) February 8, 2023



Na chuva no Rio de Janeiro deu até jacaré https://t.co/mYLMJgYiJ8 — Israel Rebouças (@IsraelRebouas2) February 8, 2023



Em outro local, que não estava totalmente inundado, mais um animal foi visto andando pelo lamaçal até encontrar um bolsão de água para poder continuar o trajeto a nado.



@FavelacaiunFc Jacaré na Curicica kkkkk pic.twitter.com/TRUoK7ko04 — Thiago Dias (@M0ur4l1) February 8, 2023



"Aqui nessa região, até no Recreio, Barra, Jacarepaguá em geral, é normal ver jacaré até quando não chove, mas sempre bate aquele medo, ainda mais durante uma enxurrada", contou Thiago da Silva, auxiliar administrativo, de 36 anos, morador da Curicica.



Ele contou que presenciou o momento em que os animais passavam pela rua onde mora, que acabou se transformando em um rio devido ao volume de água.



"Claro que não é o tempo todo, mas a gente vive do lado dos bichos, temos que aprender a conviver. Ontem eu vi passando uns dois durante a chuva, pois a rua parecia um rio. Para eles, não deve ter nem tido diferença, deve ter sido um rio novo para eles explorarem. A gente é que passa essa barra, de ter a rua transformada em um rio por falta de saneamento e ação do poder público", desabafou.

Mesmo nesta quarta-feira (8), um dia após o temporal, diversos pontos da cidade ainda estavam alagados e um jacaré ainda precisou ser retirado das vias do bairro pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, uma equipe do quartel de Jacarepaguá foi acionada às 8h44, para uma ocorrência de captura de animal, na Rua Vila Aurora, 65. Depois de resgatado, o réptil foi devolvido para a natureza.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alerta Rio (@alertariodejaneiro)



Nas redes sociais, o vídeo dividiu opiniões pelo animal ser um filhote e usuários discutiram se é correto mexer ou não nos jacarés durante situações assim.



"Coitado do bichinho... A mãe devia estar por perto. Era melhor não ter pego...", comentou uma internauta. "Pobrezinho do animal", lamentou outra. "Desde pequeno já fazendo besteira. Depois toma uma mordida e ainda quer matar o bicho", reprimiu um perfil.



Outros cariocas aproveitaram o momento para relembrar problemas enfretados por quem vive na cidade e fazer piadas sobre as visitas inusitadas que a enchente proporcionou.



"O Rio de Janeiro não é para amadores mesmo. No dia a dia é tiroteio e, quando chove, além de torcer pra não morrer afogado ou num deslizamento você ainda corre risco de, no meio da enchente, dar de cara com jacaré. Está show", desabafou uma usuária.



Tristeza em todo o estado



O temporal que atingiu o estado do Rio na última terça-feira (7)



Outros pontos da cidade sofreram transtornos, como os alagamentos no Sambódromo e no barracão de G.R.E.S São Clemente, a apenas dez dias dos desfiles das escolas de samba, além de bolsões d'água e quedas de árvores.







As vítimas das fortes chuvas são



O município do Rio Também foram registrados transbordos dos rios Engenhoca, em Niterói; Alcântara e da Aldeia, em São Gonçalo; São Pedro, em Macaé, além do ribeirão São José, em Bom Jardim.As vítimas das fortes chuvas são uma menina de apenas 2 anos , na capital fluminense, e um homem de 27 anos, em Saquarema, na Região dos Lagos.O município do Rio permanece em estágio de mobilização nesta quarta-feira (8) , por conta da previsão de novas pancadas de chuva moderadas a fortes. Já Saquarema continua em estado de emergência.

Militares do Corpo de Bombeiros atuaram em mais de 240 ocorrências desde às 17h de terça-feira, sendo 102 de alagamentos e inundações; 66 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas; e 45 cortes de árvores.

Um dos salvamentos aconteceu no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Uma mãe e um bebê ficaram ilhados depois que o Rio Alcântara transbordou.

O governador do Rio usou as redes sociais para informar que o estado está em alerta por conta das fortes chuvas que atingem várias regiões e que as equipes da Defesa Civil "estão de prontidão para acompanhar de perto as necessidades dos municípios".

Cláudio Castro também disse que conversou com os prefeitos Eduardo Paes, Maira Branco Monteiro, de Silva Jardim, e Capitão Nelson, de São Gonçalo, para reiterar o suporte. "Peço às pessoas que evitem sair de casa. E para aquelas que estão nas ruas que fiquem em lugares seguros. O momento é de atenção e cautela", escreveu.