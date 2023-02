O bairro Jardim Catarina ficou totalmente alagado por conta das chuvas - Divulgação

Publicado 08/02/2023 08:54 | Atualizado 08/02/2023 09:26

Rio - O Corpo de Bombeiros resgatou, na noite desta terça-feira (7), uma mãe e um bebê que ficaram ilhados devido às fortes chuvas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a corporação, o Rio Alcântara transbordou causando grandes alagamentos na região.

As ruas do Jardim Catarina, onde ocorreu o resgate, ficaram intransitáveis e completamente alagadas. De acordo com registros feito por moradores nas redes sociais, muitas famílias foram resgatadas de barco também com a ajuda de vizinhos.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informaram nesta quarta-feira (8) que monitoram as precipitações em todo o Estado, atuando para prevenir e minimizar danos.Os Bombeiros já atenderam mais de 240 ocorrências relacionadas às chuvas, desde às 17h de terça-feira (7), em todo o território fluminense, incluindo 102 ocorrências de alagamentos e inundações, 66 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas, e 45 cortes de árvores. Até o momento, há registro de duas mortes no estado: no Rio de Janeiro, uma criança de 2 anos de idade foi vítima de um desabamento na Chácara do Céu. Em Saquarema, um homem de 27 anos foi atingido por um raio no bairro de Vilatur.Agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as Prefeituras, dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal - o que ainda não aconteceu.O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos e enviando alertas para os municípios.A capital, as regiões Metropolitana, Serrana e as Baixadas Litorâneas apresentam risco geológico alto e muito alto, neste momento. Niterói, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Maricá, Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Saquarema são pontos de atenção para deslizamentos.É alto ou muito alto o risco hidrológico na capital, na Baixada Fluminense, nas regiões Metropolitana, Serrana e nas Baixadas Litorâneas. Os municípios do Rio de Janeiro, de São João de Meriti, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Nova Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Teresópolis, Araruama, Silva Jardim e Saquarema são pontos de atenção para alagamentos e inundações.Na noite de terça-feira, foram registrados transbordos do rio Engenhoca (Niterói), do rio Alcântara (São Gonçalo), do ribeirão São José (Bom Jardim), do rio da Aldeia (São Gonçalo) e do rio São Pedro (Macaé).