O maquiador Jorge Abreu conta com uma equipe de 30 pessoas e atende a Vila Isabel e mais quatro escolas - Divulgação

Publicado 12/02/2023 07:00

Outras escolas também têm investido na caracterização para brilharem na Marquês de Sapucai. Jorge Abreu, que atua na Vila Isabel, Império Serrano, Unidos de Bangu, Porto da Pedra e União de Maricá, trabalha com maquiagem há 20 anos e tem alguns prêmios no currículo. Ele conta com uma equipe de 30 profissionais, boa parte dela vinda dos cursos que ministra sempre que a agenda permite. Depois de selecionados, os alunos são preparados para que todos saibam o que fazer no dia do desfile.



"Para o Carnaval eu já tenho um elenco muito competente que me acompanha nessa jornada, mas sempre abro espaço para a moçada nova que está chegando. É importante dar esse suporte e apresentar a realidade da maquiagem artística e de efeitos no Brasil", disse Jorge, que foi um dos responsáveis das maquiagens das cerimônias olímpicas de 2016 e da Copa do Mundo em 2014, chefiando uma equipe de mais de 250 maquiadores.



E o trabalho dele para movimentar a maquiagem artística no Brasil já tem produzido resultados. Convidado para palestrar em várias empresas parceiras, ele costuma selecionar aqueles que se destacam. "Eu dei aula de caracterização para uma turma e trouxe alguns alunos para a equipe. Hoje, dois deles assumiram a Acadêmicos do Engenho da Rainha como carnavalescos: a Pauline Abreu e o Alexandre Gonçalves. Me sinto super orgulhoso", afirmou, Jorge.



Pauline é grata pelas oportunidades que teve com o professor, com quem continua trabalhando sempre que pode. "Ele acrescentou muito na nossa vida. Nós agregamos a maquiagem artistica na nossa vida, coisa que eu não fazia. Eu tenho curso de cabelereira e maquiadora, mas eu não fazia maquiagem artística. Tudo o que aprendemos com ele nós usamos no nosso ofício. Tanto que trazemos para a escola que trabalhamos", disse.