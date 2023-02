Núcleos de chuva atuam sobre o Rio de Janeiro - Reprodução / Centro de Operações Rio

Núcleos de chuva atuam sobre o Rio de JaneiroReprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 12/02/2023 16:25 | Atualizado 12/02/2023 17:27

Rio – O município do Rio entrou em estágio de mobilização às 16h35 deste domingo (12) de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), devido à previsão de chuva moderada a forte na próxima hora.

Segundo o sistema de monitoramento, núcleos de chuva que atuam sobre o município de Itaguaí, na Baixada Fluminense, se deslocam de forma rápida em direção à cidade do Rio de Janeiro, podendo causar pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. As principais áreas afetadas até o fim da tarde devem ser Sepetiba, Guaratiba, Grota Funda e Santa Cruz, na Zona Oeste.

De acordo com o COR, Campo Grande, Santa Cruz, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Sepetiba e Mendanha, na região oeste da cidade, já experienciam chuva fraca. O mesmo é visto nos bairros de Anchieta e Irajá, na Zona Norte.

O COR também informou que há condições para a formação de outros núcleos de chuva sobre a cidade ou no entorno.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa haver risco de ocorrências de alto impacto na cidade. O estágio pode mudar novamente devido à chuva e outros fatores.