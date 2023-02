Fábio Dantas, de 46 anos, é a sétima vítima fatal do naufrágio na Baía de Guanabara - Reprodução/ Rede social

Rio - O exame do Instituto Médico Legal (IML) realizou perícia e confirmou que um dos corpos encontrados na Baía de Guanabara , na manhã deste domingo (12), é de, de 46 anos. Com isso, sobe para sete o número de mortos no naufrágio ocorrido no último domingo (5). A vítima era suboficial fuzileiro naval da Marinha do Brasil e estava prestes a se mudar para Brasília. Fábio estava na embarcação acompanhado da mulher, Ana Nilda dos Santos, que conseguiu sobreviver.

A Superintendência-Geral de Polícia Técnico-Científica (SGPTC) aguarda ainda o resultado do exame realizado no segundo corpo encontrado. O cadáver pode ser de Isabel Cristina de Souza Borges, 38 anos, mulher do comandante da traineira, que também sobreviveu.

Nas redes sociais, uma prima de Fábio lamentou a morte de Fábio, mas se mostrou aliviada em poder dar um enterro digno ao familiar. "Obrigada pelas orações, o meu primo Fábio Dantas Soares, foi encontrado. Vamos poder enterra-lo e saber que ele vive agora na eternidade. Continuemos em orações para o conforto dos pais, irmãos, esposa e filhas. Vai ser difícil para todos eles, respeitemos esse momento de luto e dor não indo lá por enquanto. Obrigada meu Deus, pedi muito para que eles fossem encontrados e agora podermos enterra-los, eles agora vivem e moram na eternidade", escreveu.

Relembre o naufrágio

Fábio estava desaparecido há uma semana , quando a embarcação em que estava emborcou na Baía de Guanabara, próximo à Ilha de Paquetá, devido ao forte temporal que atingiu o Estado do Rio. Outras seis pessoas foram resgatadas com vida. Desde o acidente, no último domingo (5), mais de 50 militares realizam buscas na região para localizar os últimos desaparecidos.

"Caso seja confirmado pelo IML que são as duas últimas vítimas desaparecidas do naufrágio, a nossa missão estará cumprida. É um alento muito grande para familiares e amigos dessas vítimas poderem realizar um sepultamento digno. O Corpo de Bombeiros trabalhou muito, desde que tomou conhecimento do naufrágio, incansavelmente, dia e noite, com drones, helicópteros, embarcações, mergulhadores e quadriciclos. Por isso, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os nossos militares", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, assim que os dois corpos foram encontrados.