Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas por desaparecidos no naufrágio na Baía de Guanabara - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 12/02/2023 10:45 | Atualizado 12/02/2023 11:52

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiro localizaram na manhã deste domingo (12) os corpos de um homem e uma mulher boiando na Baía de Guanabara, na altura da Ilha do Mocanguê e próximo à ponte Rio-Niterói. Os cadáveres foram removidos da água pelo 1º Grupamento Marítimo (Gmar) de Botafogo e encaminhados ao Instituto Médico-Legal do Centro do Rio para reconhecimento das vítimas. A principal suspeita é de que os corpos sejam de Fábio Dantas Soares, 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, 38 anos.

Os dois estão desaparecidos há uma semana, quando a embarcação em que estavam emborcou na Baía de Guanabara , próximo à Ilha de Paquetá, devido ao forte temporal que atingiu o Estado do Rio, deixando seis mortos. Outras seis pessoas foram resgatadas com vida. Desde o acidente, no último domingo (5), mais de 50 militares realizam buscas na região para localizar os últimos desaparecidos.

"Caso seja confirmado pelo IML que são as duas últimas vítimas desaparecidas do naufrágio, a nossa missão estará cumprida. É um alento muito grande para familiares e amigos dessas vítimas poderem realizar um sepultamento digno. O Corpo de Bombeiros trabalhou muito, desde que tomou conhecimento do naufrágio, incansavelmente, dia e noite, com drones, helicópteros, embarcações, mergulhadores e quadriciclos. Por isso, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os nossos militares", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Acidente está em investigação

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), instaurou um procedimento interno para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do naufrágio. A 37ª DP (Ilha do Governador) também investiga o ocorrido e ouviu testemunhas e sobreviventes do acidente, entre eles o comandante que pilotava a embarcação.