Isabel Cristina de Souza Borges, 38, está entre as vítimas do naufrágio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/02/2023 21:16 | Atualizado 12/02/2023 21:18

Rio - A Marinha do Brasil confirmou, na noite deste domingo (12), que o segundo corpo encontrado na Baía de Guanabara durante esta manhã é de Isabel Cristina de Souza Borges, 38 anos, última vítima do naufrágio que estava desaparecida desde o último domingo (5). Ela era mulher do comandante da traineira, que sobreviveu.Mais cedo, o exame do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o outro corpo encontrado é de Fábio Dantas Soares, de 46 anos , que estava na embarcação acompanhado da mulher, Ana Nilda dos Santos. Ela também conseguiu sobreviver. Na embarcação, havia 14 tripulantes, seis foram resgatados com vida e oito morreram.“A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido e apresenta sua solidariedade aos familiares das vítimas A CPRJ esclarece, também, que um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54”, disse o órgão em nota.