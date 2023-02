Agente atirou à queima-roupa, com bala de borracha, em um homem que participava de um bloco de carnaval, na Ilha do Governador - Reprodução

Publicado 13/02/2023 13:20

Rio - Um policial militar casou revolta em moradores após atirar, com bala de borracha, contra um homem em um bloco de carnaval, na Praia da Bica, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, durante a noite do último domingo (12). Segundo relatos, o rapaz foi socorrido ao Hospital Municipal Evandro Freire. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



De acordo com testemunhas, parte das pessoas que se divertiam no local ocuparam a rua da orla, impedindo a passagem dos carros, o que teria causado um desentendimento entre foliões e uma equipe da Polícia Militar (PM) que estava em uma viatura.



Sem conseguir continuar o trajeto, os agentes desceram do carro e tentaram dispersar a multidão para desobstruir a via. Em determinado momento, dois homens começaram a discutir com os militares.



O desentendimento se estendeu até que um dos policiais apontou uma arma para um dos homens e disparou um projétil de borracha, no abdômen da vítima, que caiu no chão logo em seguida.



Ainda conforme testemunhas, o rapaz, que estava com as mãos para cima no momento e não representava ameaça aos policiais, foi socorrido e levado por amigos para a unidade de saúde.



Após o disparo o agente ainda atirou outra vez, para o alto, em direção à multidão. Os foliões no entorno, indignados com a ação, arremessaram diversas garrafas, latas e outros objetos nos agentes, que retornaram rapidamente para a viatura e seguiram viagem. Durante a confusão, o veículo foi depredado por populares.



Em nota, a PM informou que o 17ºBPM (Ilha do Governador) instaurou um procedimento interno para apurar a ocorrência. Segundo a corporação, "a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), unidade subordinada à Corregedoria Geral da Polícia Militar, acompanha o caso".