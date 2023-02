Deslizamento aconteceu na Avenida Menezes Corte - Reprodução / Filipe Macon / BTN

Publicado 13/02/2023 13:29 | Atualizado 13/02/2023 14:19

Rio – A Prefeitura do Rio realiza, nesta segunda-feira (13), ações de limpeza, inspeção e mitigação de riscos na área da Avenida Menezes Corte, mais conhecida como Estrada Grajaú-Jacarepaguá, que foi afetada por um deslizamento de terra devido às chuvas de sábado (11).

O trecho em questão é na altura do km 1, entre os bairros Lins de Vasconcelos e Grajaú, na Zona Norte. A Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio) atua nos serviços de limpeza da encosta e, após a conclusão da etapa, dará início a uma inspeção e determinará o que será feito nos trabalhos de mitigação de riscos.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa se encontra ocupada no sentido Grajaú durante a ação. Caso seja necessário, a CET-Rio vai implantar uma faixa reversível para desobstruir o trânsito.

A Defesa Civil esteve no local durante a madrugada de domingo (12) e constatou o escorregamento do solo, tendo provocado a queda de pedras e árvores, que atingiram a rede elétrica e obstruíram parcialmente a via. A Comlurb também esteve presente e atuou no trecho, realizando a limpeza das pistas e removendo as árvores caídas.