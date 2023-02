Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) localizaram um esconderijo de drogas no Centro do Rio, nesta segunda-feira (13) - Divulgação / PMERJ

Publicado 13/02/2023 12:23

Rio - Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) localizaram, nesta segunda-feira (13), um esconderijo de drogas usado por traficantes na Rua André Cavalcanti, na região central do Rio. Até o momento, ninguém foi preso.



#5BPM localiza esconderijo de drogas no Centro do Rio.

Após denúncias, as equipes conseguiram encontrar grande quantidade de drogas em uma área de mata fechada na Rua André Cavalcanti, nesta manhã.

Segundo a corporação, o esconderijo foi encontrado a partir de informações repassadas para o setor de inteligência da corporação, que indicaram que as drogas eram escondidas em uma área de mata na localidade.



Após receberem autorização para realizar buscas no local, policiais encontraram recipientes enterrados com grande quantidade de substâncias entorpecentes, embaladas em sacos plásticos.

O material foi enviado à 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.