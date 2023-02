O material apreendido foi levado para a sede da 5ª DP (Centro) - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 13/02/2023 14:32 | Atualizado 13/02/2023 17:44

Rio - Policiais do 5º BPM (Gamboa) prenderam, no sábado passado (11), um traficante de drogas, identificado apenas pelas iniciais M.P.J., de 20 anos, no Centro do Rio Janeiro. Com ele foram encontradas drogas e uma arma.

Com base em informações do Disque Denúncia, os agentes foram até o local onde o suspeito estaria traficando. As equipes conseguiram localizar e prender o bandido em um beco de uma vila. Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida e 'kit-rajada' de 27 munições, 130 sacolés de pedras de crack e um celular.

O preso foi levado para a sede da 5ª DP (Mem de Sá) e autuado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional da Seap, onde ficará à disposição da Justiça.

