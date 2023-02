Pessoas assustadas deixaram o prédio - Redes sociais

Publicado 13/02/2023 16:25 | Atualizado 13/02/2023 17:12

Rio – Um princípio de incêndio assustou funcionários e pacientes no Hospital Intermédica São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta segunda-feira (13). Em vídeo, é possível ver que muitas pessoas deixaram o prédio e foram à área externa do local, levando inclusive bebês recém-nascidos - ao menos um deles em uma incubadora.

O fogo começou em um aparelho de ar-condicionado, no quarto andar da unidade de saúde. A sua causa não foi divulgada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o 20º GBM (São Gonçalo) foi acionado às 12h45 para a ocorrência e o incêndio foi apagado com sucesso. Não houve vítimas.

Em nota, o Hospital Intermédica São Gonçalo informou que, por medida de segurança, os pacientes que eram atendidos no andar foram deslocados para outras unidades.