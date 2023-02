Internautas compartilham suas experiências no REP Festival - Reprodução Internet

Publicado 13/02/2023 15:22 | Atualizado 13/02/2023 15:53

Rio - O Procon-RJ instaurou, nesta segunda-feira (13), um ato sancionatório contra os organizadores do Rep Festival, evento de música que aconteceu no sábado, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. O fornecedor tem 15 dias para apresentar defesa e pode ser multado em mais de R$ 12 milhões, após análise do faturamento da empresa que já foi solicitado.

"A produção informa que devido aos danos causados à estrutura do evento pelas fortes chuvas que acometeram o Rio de Janeiro nos últimos dois dias, o segundo dia do festival será cancelado. A decisão da organização se dá pensando na segurança e mobilidade do público, dos artistas e da equipe técnica e operacional. O público que comprou ingresso para o segundo dia de festival será devidamente ressarcido", informou, por meio de nota, a produção do Rep Festival.

De acordo com as denúncias e reclamações recebidas pelo Procon-RJ, o local do evento encontrava-se insalubre, coberto de lama, dificultando a locomoção e acessibilidade, Além disso, também houve o registro do aparecimento de cobras no espaço destinado ao público. Essas situações foram comprovadas por meio de fotos e vídeos feitos pelos consumidores.

Outras reclamações apontam que houve grandes filas para embarque nos ônibus que conduziriam ao evento, bem como atraso de mais de três horas para o início dos shows.



"Já havíamos realizado, antes do evento, notificação para esclarecimentos quanto à alteração do local de realização, que ainda não foi respondida. E agora, com os últimos acontecimentos, se tornou imprescindível a instauração de ato sancionatório, tendo em vista que, apesar das fortes chuvas que aconteceram no estado e que estavam previstas, um evento, que se anuncia como o maior festival de rap do Brasil, com expectativa para abrigar mais de 60 mil pessoas, deveria estar estruturado, assegurando ao consumidor a proteção à vida, saúde e segurança, garantindo aquilo que foi ofertado, o que não aconteceu", comenta Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ.



O órgão afirma que o processo foi motivado pelo "desrespeito a direitos básicos a prestação de serviço que acarretou riscos à saúde e segurança dos consumidores, protegidos pela constituição e pelo código de defesa do consumidor, além do não cumprimento da oferta".

Os consumidores que foram prejudicados poderão fazer um registro no Procon-RJ por meio dos canais de atendimento disponíveis no site da autarquia: www.procon.rj.gov.br.

Repercussão negativa

O nome do festival foi um dos mais comentados nas redes sociais neste sábado. Imagens mostrando o chão coberto de lama começaram a ser divulgados dias antes do evento, causando preocupação no público que já havia comprado o ingresso. Somado o fato da mudança repentina do local dos shows, o Rep Festival começou a ter uma repercussão negativa nas redes sociais.

No primeiro dia de evento, mais problemas relatados pelos consumidores. Logo na ida, as grandes filas para embarcar nos ônibus disponibilizados pela organização do evento também foram alvos de crítica.

Chegando lá, a enorme quantidade de lama e poças aumentou ainda mais a insatisfação dos compradores. Um dos assuntos mais comentados foi a presença de cobras em meio ao lamaçal. Foram relatadas duas cobras d'água e um filhote de jiboia.

O Rep Festival também foi criticado pelos próprios artistas que se apresentaram nos palcos. "Eu pisei naquele palco porque não queria decepcionar mais do que já estavam decepcionadas as pessoas que ficaram esperando os nossos shows lá", disse o cantor Djonga.

Outro que se posicionou foi MC Maneirinho. Nas redes sociais, ele afirmou que o microfone estava dando choque. Durante sua apresentação, uma chuva forte caía em Guaratiba.

"Muita chuva, microfone dando choque, sem retorno. Mas esse público tá ali por nós, pelo show, pelo rap, pelo funk. Eu nunca iria abandonar vocês", publicou.