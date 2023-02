Criminosos chegaram atirando contra Anderson que estava no corredor do condomínio onde morava - Reprodução

Rio - Câmeras de segurança de um condomínio no bairro Anil, na Zona Oeste, flagraram o exato momento da execução do policial militar Anderson Gonçalves de Oliveira , também conhecido como Andinho Polícia, no sábado passado (11).

As imagens mostram Anderson sendo atacado a tiros por três suspeitos, sendo dois deles encapuzados, enquanto estava no corredor do condomínio onde morava. O homem tentou fugir, mas foi atingido e caiu. Os criminosos continuaram atirando mesmo com o policial no chão. O crime aconteceu às 15h53.

Uma mulher, que fazia a limpeza do corredor, e outra que apareceu posteriormente conseguiram fugir. Com medo dos tiros, elas se jogaram no chão para se proteger e não ficaram feridas.

Informações preliminares apontam que os autores do crime são traficantes que atuam na Gardênia Azul, também na Zona Oeste. A principal suspeita é que a morte tenha acontecido em decorrência da guerra recente entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos pelo controle de comunidades da região.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o local e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte do policial. Diligências estão em andamento para esclarecer o caso.