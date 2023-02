Seop realizou ação para averiguar o volume dos sons de bares em Copacabana, na Zona Sul do Rio - Divulgação / Seop

Publicado 13/02/2023 16:13

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou, neste domingo (12), uma operação de fiscalização e ordenamento em nove bares do bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio, e multou sete deles em R$15 mil.



A equipe fez vistorias no trecho entre as ruas Álvaro Ramos, Arnaldo Quintela, Rodrigo de Brito e Oliveira Fausto e constatou estabelecimentos com mesas e cadeiras nas calçadas sem permissão pela prefeitura. Um bar tinha autorização, mas estava utilizando um espaço maior do que o permitido, e os outros estavam funcionando em desacordo com o alvará.