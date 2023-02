Caso aconteceu no Ponto Chic, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Caso aconteceu no Ponto Chic, em Padre Miguel, na Zona Oeste do RioReprodução/Redes Sociais

Publicado 13/02/2023 15:54 | Atualizado 13/02/2023 16:32

Rio - O domingo de pré-carnaval foi marcado por um caso de violência em um bloco na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, Jonathan Santos de Souza foi baleado na cabeça enquanto participava do bloco Tamo Junto In Folia na Rua Toronto, no Ponto Chic, em Padre Miguel. Além dele, outro homem, ainda sem a identificação revelada, também foi baleado na cabeça.

Os dois chegaram a ser socorridos e levados por militares do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, mas Jonathan não resistiu. O estado de saúde da outra vítima não foi informado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Durante a madrugada, agentes da especializada estiveram no local e realizaram a perícia. Também foram ouvidas testemunhas e requisitadas imagens de câmera de segurança.