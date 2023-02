A captura foi realiza por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) - Divulgação

Publicado 13/02/2023 16:09 | Atualizado 13/02/2023 16:38

Rio - Giancarlo Siqueira Silva, vulgo 'Pará', de 42 anos, suspeito de integrar a milícia do Zinho, foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (13), na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A captura foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE).

De acordo com as investigações, a comunidade onde houve a prisão é controlada pelo miliciano conhecido como 'Cara de égua', ligado ao grupo paramilitar chefiado por Luís Antonio da Silva Braga, o Zinho. Giancarlo foi localizado pela equipe da DRE em uma casa no interior da comunidade e não resistiu a prisão.

Com o preso foram encontrados uma pistola, um carregador com munições e um colete. Ele foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a sede da DRE, na Cidade da Polícia. Após efetivada a prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.