As vítimas estavam com roupas de banho durante o acidente - Rede Social

Publicado 12/02/2023 19:11 | Atualizado 12/02/2023 19:19

Rio - Dois jovens, identificados como Leandra Leal e Jean Costa, morreram durante um grave acidente de moto na Estrada Visconde de Sinimbú, em Paciência, na Zona Oeste, na tarde deste domingo (12). A informação foi confirmada por familiares das vítimas nas redes sociais.

Segundo testemunhas, as vítimas vestiam roupas de banho no momento do acidente. Eles foram arremessados do veículo. "Passei no local na hora. Ele já tinha morrido, mas estavam tentando reanimá-la. Cena triste!", relatou uma internauta nas redes sociais.

Ainda nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram as mortes. A mãe da menina, inclusive, perdeu o pai há dois dias. "Sem acreditar até agora", disse um amigo.

Procurado, o Corpo de Bombeiros não confirmou acionamento para o local. O Samu ainda não respondeu. Ainda não há informações sobre as causas do acidente e da data e local de sepultamento de Leandra e Jean.