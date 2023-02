O soco inglês foi apreendido próximo ao Maracanã - Divulgação

Publicado 12/02/2023 20:49

Rio - A Polícia Militar deteve 10 torcedrores e apreendeu um soco inglês nos arredores do estádio do Maracanã, na Zona Norte, neste domingo (12), durante a partida entre os times Fluminense e Vasco.



Em outra abordagem, seis artefatos explosivos foram apreendidos e outro torcedor também foi detido. Todos foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).



Além disso, policiais do 6ºBPM (Tijuca) foram acionados para impedir a ação de guardadores de carros irregulares, que atuam nos dias de jogos de futebol na região. De acordo com o comando da unidade, cerca de 30 flanelinhas flagrados durante abordagem policial foram conduzidos à delegacia. A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).

A partida entre os times terminou em 2 x 0 para o Fluminense. O policiamento foi reforçado na região.