O objetivo do baile é aproveitar a época festiva para tratar um assunto sério: a doação de leite materno - Elza Fiúza/Agência Brasil

Publicado 12/02/2023 16:57

Rio - O baile de carnaval "Mamãe eu quero mamar", que ocorreu no dia 15 de fevereiro, das 16h às 21h, no Clube Recôncavo de Sepetiba tem como objetivo arrecadar potes de vidro para o armazenamento de leite humano. A entrada para o evento é gratuita e a organização estima a presença de público de mais de 1,1 mil pessoas, com expectativa de arrecadação de 500 potes.

O objetivo do baile é aproveitar a época festiva para tratar um assunto sério: a doação de leite materno. Qualquer mulher saudável, que esteja amamentando, tenha excedente de leite e que não utilize nenhum medicamento que contraindique o aleitamento materno é uma potencial doadora. Como algumas mulheres, por causas diversas, não conseguem amamentar seus filhos, os bancos de leite humano são fundamentais para atender alguns recém-nascidos prematuros, como os internados em CTI neonatal.

Além do baile de carnaval, a doação de recipientes para armazenamento de leite humano pode ser realizada em unidades de saúde do Município do Rio. O pote utilizado segue um padrão que possibilita a higienização adequada, sendo usados para este fim somente potes de vidro e com tampa plástica.

Para as mulheres que possam estar enfrentando dificuldades na amamentação, as clínicas da família e centros municipais de saúde oferecem grupos de educação em saúde, onde os profissionais ensinam técnicas e estratégias para fazer esse momento mais prazeroso e eficaz para as mães. Além de disponibilizar toda a estrutura desde a captação até a distribuição das doações.

O leite materno é um alimento completo, que tem todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento saudável do bebê, dispensando o uso de água ou outros alimentos até os seis primeiros meses de vida. Além de proteger contra doenças, o aleitamento exclusivo traz inúmeros benefícios, não só para os pequenos, mas também para as mamães.