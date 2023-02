O encontro contou com mais de 60 lideranças - Reprodução / Caio Oliveira

Publicado 12/02/2023 15:11 | Atualizado 12/02/2023 15:25

Rio - A Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro (Faferj) entregou, nesta sexta-feira (10), um documento com demandas das favelas da cidade à Secretaria Nacional de Política para Territórios Periféricos do governo federal e ao Ministério da Saúde. A lista, com pautas prioritárias do movimento periférico, possui assuntos de combate à fome, saneamento básico, e urbanização.

Em sua primeira agenda oficial, o Secretário Nacional de Política para Territórios Periféricos Guilherme Simões recebeu o documento da Federação, no encontro que contou com mais de 60 lideranças e presidentes de associações de moradores.

Encontro com a Ministra da Saúde

Antes da atividade com o Secretário Guilherme Simões, a Faferj esteve na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), onde encontrou a Ministra da Saúde Nísia Trindade. O diretor da Federação Derê Gomes entregou uma carta de demandas sobre a saúde da população periférica.