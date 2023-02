De acordo com a PM. agentes do 3° BPM (Méier) foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos armados durante um patrulhamento - Rede Social

Publicado 12/02/2023 18:26

Rio - Um intenso tiroteio na Avenida Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, Zona Norte, nos acessos à comunidade do Morro do São João, na tarde deste domingo (12), assustou moradores e motoristas que passavam pela via. Moradores relataram confronto entre policiais militares e criminosos fortemente armados, carros na contramão e correria em meio ao conflito.



"Estava indo visitar meu tio no Inca de Vila Isabel, quando na Rua Barão do Bom Retiro começou um tiroteio de fuzil, metralhadora, fiquei no meio do fogo cruzado, onde os carros foram na contramão e as pessoas corriam e se jogavam no chão. Inferno do RJ", disse um internauta.