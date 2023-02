Segundo a Prefeitura do Rio, o número de crianças de 6 meses a 4 anos vacinadas contra Covid-19 é muito baixo - Divulgação/PMAR

Segundo a Prefeitura do Rio, o número de crianças de 6 meses a 4 anos vacinadas contra Covid-19 é muito baixoDivulgação/PMAR

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde informou, neste domingo (12), que irá começar a vacinar contra a covid-19 para todas as crianças de 6 meses a 4 anos nesta segunda-feira (13) com a vacina Pfizer baby.

Na última quinta (9) já havia sido retomada a vacinação para as crianças de seis meses a 4 anos com comorbidades, com a Pfizer baby (1ª e 2ª dose). O estado do Rio recebeu 64 mil doses da vacina do Ministério da Saúde.

Segundo a Prefeitura do Rio, o número de crianças de 6 meses a 4 anos vacinadas é muito baixo. Foram 27.835 (7,8%). Já os pequenos de 4 a 11 que foram imunizados com a primeira dose o total é de 29.454 (8,4%). Ainda segundo a pasta, 295.971 (83,8%) meninos e meninas dessa faixa etária ainda não tomaram nenhuma dose da vacina da Covid-19.