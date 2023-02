Washington Quaquá, Deputado Federal - Foto: Arquivo MAIS

Washington Quaquá, Deputado FederalFoto: Arquivo MAIS

Publicado 14/02/2023 18:22

Rio - O mundo do samba começou a luta para entrar na agenda oficial do Poder Legislativo. A criação de uma Frente Parlamentar em Defesa do Samba e Valorização do Carnaval Brasileiro é a primeira proposta do deputado federal Quaquá (RJ), vice-presidente nacional do PT, à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.



A profissionalização do setor, segundo o deputado, é um dos objetivos da iniciativa de levar o debate ao parlamento. "Todo grande país investe para ganhar a hegemonia cultural do mundo. O samba, como tudo que vem da cultura popular, tem sido relegado ao segundo plano. Chegou a hora de valorizar esse diamante negro da cultura brasileira", disse Quaquá.

Rio espera R$ 4,5 bilhões



A Prefeitura do Rio espera uma movimentação econômica de R$ 4,5 bilhões no Carnaval deste ano, 12,5% a mais do que em 2020, a última festa completa antes da pandemia. Desse montante, só o Carnaval de rua deve ser responsável por R$ 1,2 bilhão, um crescimento de 20% em relação a 2020, último ano em que os blocos desfilaram na cidade. Os números são da segunda edição do estudo Carnaval de Dados, uma publicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) em parceria com o Instituto Fundação João Goulart e com a Riotur.



A instalação da frente precisa de 198 assinaturas de deputados.