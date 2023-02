Policiais apreenderam duas pistolas e um simulacro durante a operação no Cachambi - Reprodução

Publicado 14/02/2023 16:14 | Atualizado 14/02/2023 16:41

Rio - Dois suspeitos morreram e outros dois ficaram feridos em um confronto com policiais na tarde desta terça-feira (14), no Cachambi, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, os homens fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de veículos.

De acordo com a PM, os agentes localizaram os suspeitos na Rua Clapp Filho, depois de um trabalho de monitoramento. A corporação informou que o grupo atirou contra as equipes. Os quatro suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, foram atingidos e levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde dois deles não resistiram aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois.

Os policiais apreenderam duas pistolas, um simulacro de arma de fogo e o automóvel utilizado pelo grupo. Os quatro envolvidos são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de veículos que se escondia na Comunidade do Jacarezinho e ainda permanece utilizando a Comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, como reduto.

A ação foi realizada por policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda), do 3º BPM (Méier), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), onde a ocorrência foi registrada.