Material foi apreendido após tentativa de fugaDivulgação

Publicado 14/02/2023 15:10 | Atualizado 14/02/2023 16:53

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente, em Ipanema, apreenderam, nesta terça-feira (14), 30 pedras de crack, 98 embalagens de cocaína e R$ 490 em espécie em posse de um traficante no Jardim de Alah. Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Os policiais do Ipanema Presente desconfiaram do criminoso enquanto passavam pela Avenida Epitácio Pessoa. Ele tentou fugir, mas foi capturado e revistado pelos agentes, que encontraram as drogas dentro de uma sacola plástica. O material apreendido estava avaliado em R$ 403.

A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon), onde o traficante permaneceu preso. O homem tinha outras três anotações criminais por tráfico de drogas.

Ecstasy seria vendido no Carnaval

Já em Nilópolis, agentes do Segurança Presente apreenderam, nesta segunda-feira (13), 72 balas de ecstasy em posse de um homem que estava na garupa de uma moto. O traficante admitiu que venderia as drogas no Centro do Rio durante o Carnaval.

Material seria comercializado durante o Carnaval Divulgação

O homem foi conduzido à 54ª DP (Belford Roxo), Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.