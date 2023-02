Escola Municipal tisa Ciata. Escola Municipal Tia Ciata. Escola Pública Municipal. Endereço: Avenida Presidente Vargas, Centro - Rio de Janeiro - RJ. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco

Publicado 14/02/2023 15:57 | Atualizado 14/02/2023 16:07

Rio - A Secretaria Municipal de Educação (SME) terá de contratar 1.240 professores para cobrir defasagem na rede pública de ensino. De acordo com a pasta, serão convocados 570 profissionais aprovados em concursos e ainda a contratação de 670 temporários para suprir essa demanda das escolas municipais.

O objetivo da Prefeitura do Rio é de que esses profissionais estejam atuando nas salas de aula já no início de março. Segundo a SME, os 570 professores contratados já foram aprovados em concursos anteriores, mas aguardavam pela abertura de vagas na rede municipal.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, garantiu que a missão da prefeitura no momento é garantir que todos os alunos da rede pública de ensino tenham suas necessidades atendidas.

"Nossa obsessão é ter nossos alunos estudando e sendo formados no melhor sistema de ensino público possível, comprometido com a formação das crianças e jovens que representam o futuro do país", afirmou.

Horas extras e mudança de quadro

Para suprir a falta, também houve uma grande adesão dos professores que atuam hoje na rede pública ao sistema de horas extras. A lista tem mais de 10 mil profissionais na modalidade chamada de Dupla Regência.

O sistema funciona com base na possibilidade de escala de cada profissional. A convocação para os interessados começou no mês de janeiro, já projetando o início do ano letivo.

A SME também deslocou professores que atuavam em posições administrativas para às salas de aula, além da contratação de mais de 2 mil estagiários e também de 700 agentes de educação, que atuarão juntos no apoio aos alunos especiais. A ação emergencial deve amenizar o déficit nas primeiras semanas de aula, enquanto os novos professores não são incorporados.

De acordo com a Prefeitura do Rio, desde o início da gestão Paes foram convocados 4.541 novos educadores concursados, além dos previstos nessa nova leva. O total informado então passa a ser de 5.781 novos professores na rede.

Nesse período, também houve a adesão de 1.000 professores ao sistema de 40 horas de trabalho, o que aumentou a disponibilidade desses profissionais em sala de aula. "Nossa meta será sempre trabalhar para que as salas de aulas tenham os professores necessários para nossas 1.547 escolas", encerrou o Secretário Renan Ferreirinha.