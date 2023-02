Rio tem 5.123 casos de varíola dos macacos notificados - Milene Dias Miranda/IOC/Fiocruz

Rio tem 5.123 casos de varíola dos macacos notificadosMilene Dias Miranda/IOC/Fiocruz

Publicado 14/02/2023 15:36

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou nesta terça-feira (14) que já foram confirmados 1.376 casos de varíola dos macacos (monkeypox) no estado do Rio de Janeiro. Outros 336 seguem sob investigação e 148 pacientes são tratados como diagnósticos prováveis. Ao todo, 3.263 casos já foram descartados.

O Rio tem um total de 5.123 casos notificados e apenas cinco óbitos desde o início do surto da doença. Todas as seis pessoas em tratamento com Tecovirimat estão com o procedimento concluído. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ) e foram atualizados às 15h26.

Com a atualização desta terça-feira, a Região Metropolitana I totaliza 1.162 pacientes infectados. Também foram registrados 143 na Região Metropolitana II, 18 na Baixada Litorânea, 11 no Médio Paraíba, oito no Norte Fluminense, sete na Região Serrana, três na Baía de Ilha Grande, dois no Noroeste do Estado do Rio, um no Centro Sul e 21 não informados.

Do total de pacientes infectados pela doença, 1.259 são homens, correspondendo a 91,5%. Além disso, são 967 casos em pessoas entre 20 e 39 anos. A principal forma de contágio permanece sendo o contato sexual, representando 34,23% dos casos.

Os dados referentes aos principais sinais da doença não estão disponíveis, mas, até a terça-feira passada (7), as erupções cutâneas e a febre permaneciam no topo. No estado, ao menos 1.083 casos apresentaram as feridas como sintoma, e 714 pessoas se queixaram de febre.