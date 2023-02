O primeiro suspeito atira no PM, que cai no chão e pega uma bolsa, os outros dois vão logo atrás e saem carregando mais duas sacolas - Reprodução

Publicado 14/02/2023 13:15

Rio - Câmeras de segurança registraram o assassinato do policial militar Diego dos Santos Santana , de 35 anos, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (13), no estacionamento do condomínio residencial na Rua Hélio do Amaral, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.Pelas imagens é possível ver o momento em o agente se aproxima do seu veículo com algumas bolsas e em seguida três homens encapuzados e armados com fuzis saem de outro carro, um Hyundai Creta de cor cinza, em direção ao PM.

Câmera flagra momento em que PM é morto a tiros em condomínio residencial na Zona Oeste. #ODia

Crédito: Divulgação pic.twitter.com/jrQ997vHGj — Jornal O Dia (@jornalodia) February 14, 2023

O primeiro suspeito atira no PM, que cai no chão e pega uma bolsa, os outros dois vão logo atrás e saem carregando mais duas sacolas. Em seguida, eles entram no carro e fogem. Ainda não há informações sobre o que foi roubado.No momento em que o PM se aproximava do carro, antes de ser alvejado, uma mulher ainda aparece nas imagens com uma criança. Elas não ficaram feridas.De acordo com a Polícia Militar, com o agente foi apreendido um revólver Taurus Cal. 38, com 08 munições intactas, o que comprova que não houve tempo para reação. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos. O porteiro do condomínio teria sido rendido para permitir a entrada dos suspeitos. Ele chegou a ser encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital para prestar depoimento.O cabo Diego dos Santos Santana, de 35 anos, era lotado no Centro de Controle Operacional da Polícia Militar, que fica no Centro do Rio. Ele estava na corporação desde 2012.Esse foi o segundo caso de assassinato contra um PM em menos de 48 horas no Rio. No último sábado (11), Anderson Gonçalves de Oliveira, conhecido como 'Andinho Polícia', também foi morto a tiros em um condomínio no bairro do Anil, na Zona Oeste.