O PM foi morto a tiros em um condomínio residencial em Realengo - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 13/02/2023 09:52 | Atualizado 13/02/2023 12:03

Rio - Um policial militar foi morto a tiros em um condomínio residencial na Rua Hélio do Amaral, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (13). O agente Diego dos Santos Santana, de 35 anos, era lotado no Centro de Controle Operacional da Polícia Militar, que fica no Centro do Rio.



Segundo testemunhas, a ação foi realizada por homens armados que estavam encapuzados e entraram no condomínio em um carro modelo Hyundai Creta, na cor prata. Eles esperaram o PM sair do prédio para ir trabalhar e o atacaram a tiros no estacionamento. O carro da vítima chegou a ficar com marcas de tiros. O porteiro do local foi rendido pelos criminosos.



Os suspeitos conseguiram fugir. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14ºBPM (Bangu) já encontraram o PM sem vida e acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital. O cabo Diego dos Santos Santana estava na corporação desde 2012.