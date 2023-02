Maria Eduarda morreu após ser baleada durante o tiroteio em um bloco de Carnaval em Magé - Rede Social

Publicado 23/02/2023 16:04 | Atualizado 23/02/2023 16:19

Rio - Um levantamento divulgado nesta quinta-feira (23) pelo Instituto Fogo Cruzado aponta que 33 pessoas foram baleadas no Grande Rio durante o período do Carnaval, ou seja, entre às 18h de sexta-feira (17) e 12h da Quarta-feira de Cinzas (22). Destas, nove morreram e 24 ficaram feridas. Nesse mesmo período, foram registrados 22 tiroteios.



Em uma festa de Carnaval em Magé, na Baixada Fluminense, no domingo (19), três pessoas morreram incluindo uma criança identificada como Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos. No mesmo evento, 20 pessoas ficaram feridas, estando dentro desse número uma gestante, duas crianças e um adolescente. O tiroteio aconteceu depois de um desentendimento entre um miliciano e um policial civil no meio de um bloco.

"O Carnaval é um período de lazer, mas quem circula pelas ruas armado durante o ano todo, também vai circular armado durante o Carnaval. Esta deve ser uma preocupação constante das autoridades: como podemos reduzir a circulação de armas no estado? No feriadão isso é ainda mais sensível porque as cidades estão mais movimentadas, há mais aglomeração e os danos podem ser maiores. O Carnaval é muito importante para Rio de Janeiro e sua população merece curtir em segurança", afirmou Carlos Nhanga, coordenador regional do Instituto Fogo Cruzado no Rio de Janeiro.



Além da tragédia em Magé, um homem vestido de bate-bolas foi morto a tiros em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, na segunda-feira (20). O corpo foi encontrado na Rua Henrique Braga.



Segundo o Instituto Fogo Cruzado, entre os principais motivos de tiroteios estão: Homicídio/Tentativa de homicídio/Execução (6); Ação/Operação policial (4); Roubo/Tentativa de roubo (6); e Briga (1).



Os municípios afetados pela violência armada durante o recesso são:



- Rio de Janeiro: 13 tiroteios e 3 mortos



- Nova Iguaçu: 3 tiroteios, 1 morto e 2 feridos



- Queimados: 1 tiroteio e 1 morto



- São Gonçalo: 2 tiroteio, 1 morto e 2 feridos



- Magé: 1 tiroteio, 3 mortos e 20 feridos



- São João de Meriti: 2 tiroteios



Veja o perfil das vítimas



O levantamento do Fogo Cruzado mostrou que sete crianças foram baleadas no Grande Rio até o momento em 2023. Deste número, três delas foram atingidas durante o período de Carnaval. Oito adolescentes foram baleados até agora no ano sendo um deles, no período festivo.



Quando se trata de agentes de segurança, o número de baleados sobe para 16 em 2023. Um deles foi atingido durante o Carnaval. Duas gestantes foram baleadas até o momento do ano, sendo todas as vítimas atingidas nesses dias de festa.